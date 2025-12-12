Російський дрон атакував АЗС на Харківщині — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував АЗС на Харківщині — є постраждалі

Поліція Харківської області
Харківщина
Read in English

Російські окупанти 12 грудня, близько 11:40 завдали удару безпілотником по АЗС на Харківщині. Постраждали шестеро громадян, один з них перебуває у важкому стані.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували АЗС на Харківщині безпілотником, поранивши шестеро громадян.
  • Один з постраждалих перебуває у важкому стані, додатково шестеро отримали поранення різного ступеня.
  • Національна поліція України реагує на цю ситуацію та здійснює розслідування щодо атаки.

Окупанти атакували АЗС на Харківщині: 6 постраждалих

Про це повідомляє Нацполіція України.

Поліцейські розповіли, що окупанти вдарили безпілотником по АЗС, розташованій в селі Павлівка Харківського району.

Шестеро громадян отримали поранення різного ступеня та гостру реакцію на стрес. 62-річний працівник АЗС перебуває у важкому стані.

Всіх поранених госпіталізовано до медичного закладу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська атакували дронами Богодухів на Харківщині — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
шахед
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі на Харківщині — двоє людей загинули
Поліція Харківської області
вантажівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?