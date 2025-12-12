Російський дрон атакував АЗС на Харківщині — є постраждалі

Російські окупанти 12 грудня, близько 11:40 завдали удару безпілотником по АЗС на Харківщині. Постраждали шестеро громадян, один з них перебуває у важкому стані.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували АЗС на Харківщині безпілотником, поранивши шестеро громадян.
- Один з постраждалих перебуває у важкому стані, додатково шестеро отримали поранення різного ступеня.
- Національна поліція України реагує на цю ситуацію та здійснює розслідування щодо атаки.
Окупанти атакували АЗС на Харківщині: 6 постраждалих
Про це повідомляє Нацполіція України.
Поліцейські розповіли, що окупанти вдарили безпілотником по АЗС, розташованій в селі Павлівка Харківського району.
Шестеро громадян отримали поранення різного ступеня та гостру реакцію на стрес. 62-річний працівник АЗС перебуває у важкому стані.
Всіх поранених госпіталізовано до медичного закладу.
