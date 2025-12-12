Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области — есть пострадавшие

Полиция Харьковской области
Харьковщина
Читати українською

Российские оккупанты 12 декабря, около 11:40 нанесли удар беспилотником по АЗС в Харьковской области. Пострадали шесть граждан, один из них находится в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области, пострадали шесть граждан, один из них тяжело ранен.
  • Национальная полиция Украины проводит расследование атаки и принимает меры по обеспечению безопасности населения.
  • Атака вызвала острую реакцию на стресс и ранила также 62-летнего работника АЗС.

Оккупанты атаковали АЗС на Харьковщине: 6 пострадавших

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Полицейские рассказали, что оккупанты ударили беспилотником по АЗС, расположенной в селе Павловка Харьковского района.

Шесть граждан получили ранения разной степени и острую реакцию на стресс. 62-летний работник АЗС находится в тяжелом состоянии.

Все раненые госпитализированы в медицинское учреждение.

