Российский дрон атаковал АЗС в Харьковской области — есть пострадавшие

Российские оккупанты 12 декабря, около 11:40 нанесли удар беспилотником по АЗС в Харьковской области. Пострадали шесть граждан, один из них находится в тяжелом состоянии.
Оккупанты атаковали АЗС на Харьковщине: 6 пострадавших
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Полицейские рассказали, что оккупанты ударили беспилотником по АЗС, расположенной в селе Павловка Харьковского района.
Шесть граждан получили ранения разной степени и острую реакцию на стресс. 62-летний работник АЗС находится в тяжелом состоянии.
Все раненые госпитализированы в медицинское учреждение.
