Росія завдала нових ударів по енергетиці України — є знеструмлення на Харківщині та Житомирщині

У ніч на 15 січня росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого знеструмлення фіксуються у Харківській та Житомирській областях.

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Також за даними Міненерго, мережеві обмеження, як і раніше, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Як проінформували у міністерстві, через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.