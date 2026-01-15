Росія завдала нових ударів по енергетиці України — є знеструмлення на Харківщині та Житомирщині

У ніч на 15 січня росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого знеструмлення фіксуються у Харківській та Житомирській областях.
Головні тези:
- Російські напади по енергосистемі України призвели до знеструмлення Харківщини та Житомирщини.
- Аварійно-відновлювальні роботи тривають в областях, які постраждали від ударів російської сторони.
- У столичному регіоні діють мережеві обмеження, які будуть скасовані після стабілізації енергосистеми.
Росія пошкодила енергосистему України на Харківщині та Житомирщині
Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.
Також за даними Міненерго, мережеві обмеження, як і раніше, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.
Як проінформували у міністерстві, через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
