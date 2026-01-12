Росія вночі атакувала енергооб'єкти у 7 областях України — є значні знеструмлення

Російські війська вночі 12 січня атакували об'єкти енергетики одразу у семи областях, є значні знеструмлення користувачів.
Головні тези:
- Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у 7 областях України, що призвело до знеструмлення споживачів.
- Через атаку РФ змушені відключати електропостачання у Києві, Київській області, Харківській, Донецькій та інших регіонах.
- Внаслідок обстрілу ворога пошкоджена енергетична інфраструктура, що призвело до знеструмлення в низці населених пунктів.
7 областей України мають знеструмлення через нічні атаки РФ
Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях, — зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.
За його словами, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Так, на Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам.
У Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.
Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 — у Закарпатській, 36 — у Дніпропетровській та 15 — у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
За словами Андарака, наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря.
