Росія обстрілами пошкодила енергооб'єкти у 4 областях України

Заступник Міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко повідомив на брифінгу про нагальну ситуацію в енергосистемі станом на 5 січня.
Головні тези:
- РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру України у 4 областях, що призвело до знеструмлення споживачів та пошкодження генеруючих об'єктів.
- За останній тиждень було зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій.
- У прифронтових та прикордонних регіонах продовжують залишатися довгостроково знеструмленими споживачі у зв'язку з постійними обстрілами.
РФ обстріляла енергосистему України у 4 областях
Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.
Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.
Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.
Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
