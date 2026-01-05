Росія обстрілами пошкодила енергооб'єкти у 4 областях України

Заступник Міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко повідомив на брифінгу про нагальну ситуацію в енергосистемі станом на 5 січня.

РФ обстріляла енергосистему України у 4 областях

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ «Харківобленерго» потрапила під атаку ворожого БПЛА. Постраждалих немає. Поширити

Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.

Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.