Росія обстрілами пошкодила енергооб'єкти у 4 областях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстрілами пошкодила енергооб'єкти у 4 областях України

Міністерство енергетики України
Чернігівщина

Заступник Міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко повідомив на брифінгу про нагальну ситуацію в енергосистемі станом на 5 січня.

Головні тези:

  • РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру України у 4 областях, що призвело до знеструмлення споживачів та пошкодження генеруючих об'єктів.
  • За останній тиждень було зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій.
  • У прифронтових та прикордонних регіонах продовжують залишатися довгостроково знеструмленими споживачі у зв'язку з постійними обстрілами.

РФ обстріляла енергосистему України у 4 областях

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ «Харківобленерго» потрапила під атаку ворожого БПЛА. Постраждалих немає.

Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.

Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська енергосистема наразі має резерв потужності — Міненерго
Міністерство енергетики України
Енергосистема
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська енергосистема зазнала збитків на 100 млн євро через останні обстріли РФ
Пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакує ракетами Україну — під ударом енергосистема
Росія масовано атакує ракетами Україну — під ударом енергосистема

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?