Россия обстрелами повредила энергообъекты в 4 областях Украины

Заместитель Министра энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил на брифинге о срочной ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января.
Главные тезисы
- Россия обстреляла энергообъекты в 4 областях Украины, что привело к обесточиванию потребителей и повреждению генерирующих объектов.
- За последнюю неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий.
- Долгосрочно обесточены потребители в прифронтовых и приграничных регионах из-за постоянных обстрелов, что затрудняет восстановление электроснабжения.
РФ обстреляла энергосистему Украины в 4 областях
Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.
По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где разрешает ситуация безопасности.
Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация самая сложная, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.
Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и используются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики повременных отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
