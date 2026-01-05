Россия обстрелами повредила энергообъекты в 4 областях Украины

Заместитель Министра энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил на брифинге о срочной ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января.

РФ обстреляла энергосистему Украины в 4 областях

Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где разрешает ситуация безопасности.

Во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада АО «Харьковоблэнерго» попала под атаку вражеского БПЛА. Пострадавших нет. Поделиться

Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация самая сложная, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.

Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и используются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики повременных отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.