Россия обстрелами повредила энергообъекты в 4 областях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстрелами повредила энергообъекты в 4 областях Украины

Министерство энергетики Украины
Черниговщина
Читати українською

Заместитель Министра энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил на брифинге о срочной ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января.

Главные тезисы

  • Россия обстреляла энергообъекты в 4 областях Украины, что привело к обесточиванию потребителей и повреждению генерирующих объектов.
  • За последнюю неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий.
  • Долгосрочно обесточены потребители в прифронтовых и приграничных регионах из-за постоянных обстрелов, что затрудняет восстановление электроснабжения.

РФ обстреляла энергосистему Украины в 4 областях

Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где разрешает ситуация безопасности.

Во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада АО «Харьковоблэнерго» попала под атаку вражеского БПЛА. Пострадавших нет.

Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация самая сложная, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.

Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и используются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики повременных отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема имеет резерв мощности — Минэнерго
Министерство энергетики Украины
Энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема понесла убытки на 100 млн евро из-за последних обстрелов РФ
Пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?