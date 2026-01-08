У Дніпропетровській і Запорізькій областях, які майже повністю були знеструмлені внаслідок російських ударів ввечері 7 січня, станом на ранок 8 січня триває відновлення мереж.
Головні тези:
- На Дніпропетровщині та Запоріжжі триває відновлення енергетичних мереж після обстрілів, які призвели до знеструмлення областей.
- Ремонтні бригади активно працюють, щоб повернути тепло та воду для понад мільйона абонентів на Дніпропетровщині.
На Дніпропетровщині та Запоріжжі після ворожих атак триває відновлення мереж
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.
Станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра — з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.
Залізниця у цих областях також продовжує рух.
Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності.
Дякуємо всім енергетикам, комунальним службам, керівникам ОВА, громад Запоріжжя та Дніпропетровщини за цілодобову роботу навіть під час повітряних тривог. Відновлення триває.
