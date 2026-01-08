У Дніпропетровській і Запорізькій областях, які майже повністю були знеструмлені внаслідок російських ударів ввечері 7 січня, станом на ранок 8 січня триває відновлення мереж.

На Дніпропетровщині та Запоріжжі після ворожих атак триває відновлення мереж

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.

Станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра — з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.

У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Поширити

Залізниця у цих областях також продовжує рух.

У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі. Олексій Кулеба Віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій

Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності.