Блэкаут после обстрелов. В Днепропетровской и Запорожской областях возобновляют энергоснабжение — Кулеба

В Днепропетровской и Запорожской областях, которые почти полностью были обесточены в результате российских ударов вечером 7 января, по состоянию на утро 8 января идет восстановление сетей.
Главные тезисы
- Ремонтные бригады активно работают на восстановление энергетических сетей в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Более миллиона абонентов в Днепропетровской области остались без тепла и водоснабжения после вражеских атак.
- Левый берег Днепра испытывает проблемы с водой из-за пониженного давления.
В Днепропетровской и Запорожской областях после вражеских атак продолжается восстановление сетей
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение более миллиона абонентов.
На сегодня уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся в резервном питании.
Железная дорога в этих областях также продолжает движение.
Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также заживлены от генераторов, работают пункты несокрушимости.
Спасибо всем энергетикам, коммунальным службам, руководителям ОВА, общин Запорожья и Днепропетровщины за круглосуточную работу даже во время воздушных тревог. Восстановление продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-