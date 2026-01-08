Блэкаут после обстрелов. В Днепропетровской и Запорожской областях возобновляют энергоснабжение — Кулеба

В Днепропетровской и Запорожской областях, которые почти полностью были обесточены в результате российских ударов вечером 7 января, по состоянию на утро 8 января идет восстановление сетей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение более миллиона абонентов.

На сегодня уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся в резервном питании.

В Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, возобновлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в жилище. Котельные снабжены электропитанием и работают в штатном режиме. Поделиться

Железная дорога в этих областях также продолжает движение.

В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры возобновлено. Поезда курсируют в обычном режиме. Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий

Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также заживлены от генераторов, работают пункты несокрушимости.