Блэкаут после обстрелов. В Днепропетровской и Запорожской областях возобновляют энергоснабжение — Кулеба
Категория
Экономика
Дата публикации

Блэкаут после обстрелов. В Днепропетровской и Запорожской областях возобновляют энергоснабжение — Кулеба

Алексей Кулеба
Запорожье
Read in English
Читати українською

В Днепропетровской и Запорожской областях, которые почти полностью были обесточены в результате российских ударов вечером 7 января, по состоянию на утро 8 января идет восстановление сетей.

Главные тезисы

  • Ремонтные бригады активно работают на восстановление энергетических сетей в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Более миллиона абонентов в Днепропетровской области остались без тепла и водоснабжения после вражеских атак.
  • Левый берег Днепра испытывает проблемы с водой из-за пониженного давления.

В Днепропетровской и Запорожской областях после вражеских атак продолжается восстановление сетей

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение более миллиона абонентов.

На сегодня уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся в резервном питании.

В Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, возобновлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в жилище. Котельные снабжены электропитанием и работают в штатном режиме.

Железная дорога в этих областях также продолжает движение.

В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры возобновлено. Поезда курсируют в обычном режиме.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий

Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также заживлены от генераторов, работают пункты несокрушимости.

Спасибо всем энергетикам, коммунальным службам, руководителям ОВА, общин Запорожья и Днепропетровщины за круглосуточную работу даже во время воздушных тревог. Восстановление продолжается.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла Херсонщину и Запорожье — 2 погибших и 8 раненых
ДСНС Украины
Россияне снова атакуют гражданское население Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия совершила одну из самых массированных атак на Запорожье — видео
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Массированная атака России на Запорожье - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Днепр — пострадали дети и взрослые
Последствия новой атаки РФ на Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?