Атака России на Днепр — пострадали дети и взрослые

В результате ночной массированной атаки российских беспилотников на Днепр пострадали семеро местных жителей, в том числе и двое детей. Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Главные тезисы
- В результате атаки были повреждены дома, инфраструктура и автомобили.
- Украинские защитники успешно обезвредили 27 вражеских беспилотников над регионом.
Последствия новой атаки РФ на Днепр
Как сообщают местные власти, около 22:00 6 января враг снова направил на Днепропетровщину беспилотники.
Около 23:00 стало известно, что в городе под удар армии РФ попала многоэтажка.
Более того, начались пожары на территориях детского сада и профтеха.
По его словам, из-за атаки врага в городе начались сразу несколько пожаров — огонь уже погасили.
В этот раз российские захватчики повредили многоэтажки, частный дом, админздания, авто, инфраструктуру, газопровод.
Украинские защитники смогли успешно обезвредить 27 вражеских беспилотников над регионом.
