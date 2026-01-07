Атака России на Днепр — пострадали дети и взрослые
Последствия новой атаки РФ на Днепр

Последствия новой атаки РФ на Днепр
Источник:  Днепропетровская ОГА

В результате ночной массированной атаки российских беспилотников на Днепр пострадали семеро местных жителей, в том числе и двое детей. Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Главные тезисы

  • В результате атаки были повреждены дома, инфраструктура и автомобили.
  • Украинские защитники успешно обезвредили 27 вражеских беспилотников над регионом.

Последствия новой атаки РФ на Днепр

Как сообщают местные власти, около 22:00 6 января враг снова направил на Днепропетровщину беспилотники.

Около 23:00 стало известно, что в городе под удар армии РФ попала многоэтажка.

Фото: dnipropetrovskaODA

Более того, начались пожары на территориях детского сада и профтеха.

В Днепре из-за ночной массированной атаки беспилотниками пострадали семь человек, среди них двое — дети. Девочка 8 лет будет приходить в себя дома, 16-летнюю же доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

И.о. главы Днепропетровской ОГА

Фото: dnipropetrovskaODA

По его словам, из-за атаки врага в городе начались сразу несколько пожаров — огонь уже погасили.

В этот раз российские захватчики повредили многоэтажки, частный дом, админздания, авто, инфраструктуру, газопровод.

Фото: dnipropetrovskaODA

БпЛА агрессор попал и по Васильковской общине Синельниковского района. Там загорелся частный дом. Никополь противник обстрелял из артиллерии, — добавил Гайваненко.

Украинские защитники смогли успешно обезвредить 27 вражеских беспилотников над регионом.

