Атака Росії на Дніпро — постраждали діти та дорослі

Внаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників на Дніпро постраждали семеро місцевих мешканців, зокрема й двоє дітей. Про це повідомляє тимчасово в.о. глави Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.
Головні тези:
- Внаслідок атаки були пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі.
- Українські захисники успішно знешкодили 27 ворожих безпілотників над регіоном.
Наслідки нової атаки РФ на Дніпро
Як повідомляє місцева влада, близько 22:00 6 січня ворог знову спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.
Близько 23:00 стало відомо, що у місті під удар армії РФ потрапила багатоповерхівка — вона отримала пошкодження.
Ба більше, почалися пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.
За його словами, через атаку ворога у місті почалися одразу кілька пожеж — вогонь уже приборкали.
Цього разу російські загарбники пошкодили багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.
Українські захисники змогли успішно знешкодити 27 ворожих безпілотників над регіоном.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-