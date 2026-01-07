Атака Росії на Дніпро — постраждали діти та дорослі

Внаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників на Дніпро постраждали семеро місцевих мешканців, зокрема й двоє дітей. Про це повідомляє тимчасово в.о. глави Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Наслідки нової атаки РФ на Дніпро

Як повідомляє місцева влада, близько 22:00 6 січня ворог знову спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.

Близько 23:00 стало відомо, що у місті під удар армії РФ потрапила багатоповерхівка — вона отримала пошкодження.

Фото: dnipropetrovskaODA

Ба більше, почалися пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє — діти. Дівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, 16-річну ж доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості. Владислав Гайваненко В.о. глави Дніпропетровської ОДА

Фото: dnipropetrovskaODA

За його словами, через атаку ворога у місті почалися одразу кілька пожеж — вогонь уже приборкали.

Цього разу російські загарбники пошкодили багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктура, газогін.

Фото: dnipropetrovskaODA

БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там зайнялася приватна оселя. Нікополь противник обстріляв з артилерії, — додав Гайваненко.

Українські захисники змогли успішно знешкодити 27 ворожих безпілотників над регіоном.