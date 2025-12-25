На Різдво Росія обстріляла енергосистему України — знеструмлені споживачі у 5 областях

У Різдвяну ніч, 25 грудня, Росія продовжила атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.
Головні тези:
- Росія пошкодила енергосистему України у ніч проти 25 грудня.
- У 5 областях знеструмлені споживачі.
Росія обстріляла Україну на Різдво: які наслідки
Знеструмлення споживачів є у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Водночас на Одещині відключення пов’язані з наслідками попередніх обстрілів.
У Міністерстві енергетики повідомили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.
Актуальні графіки можна подивитися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.
