На Різдво Росія обстріляла енергосистему України — знеструмлені споживачі у 5 областях

У Різдвяну ніч, 25 грудня, Росія продовжила атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Росія обстріляла Україну на Різдво: які наслідки

Знеструмлення споживачів є у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Водночас на Одещині відключення пов’язані з наслідками попередніх обстрілів.

У Міністерстві енергетики повідомили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України.

Актуальні графіки можна подивитися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

25 грудня в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.