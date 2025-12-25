Росія знову завдала ударів по Одещині — є загиблий і постраждалі

Російські війська вночі атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті обстрілу відомо про загиблого та поранених.

Росія знову атакувала порти Одещини: є жертви

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Одещина після атаки РФ

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. Олег Кіпер Начальник Одеської ОВА

Він також підкреслив, що на місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів РФ.