Росія знову завдала ударів по Одещині — є загиблий і постраждалі
Росія знову завдала ударів по Одещині — є загиблий і постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина
Російські війська вночі атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті обстрілу відомо про загиблого та поранених.

Головні тези:

  • Росія знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини.
  • Одна людина загинула, двоє постраждали.

Росія знову атакувала порти Одещини: є жертви

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Одещина після атаки РФ

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Він також підкреслив, що на місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів РФ.

