Російська армія завдала понад 500 повітряних ударів по Одещині протягом тижня

Протягом тижня російська армія атакувала Одещину понад 500 разів, здебільшого під ударами були об’єкти портової та логістичної інфраструктури.

Росія понад 500 разів атакувала Одещину протягом тижня — Кулеба

Про це на брифінгу повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ситуація в Одеській області досить складна. Понад 500 атак за останній тиждень різними видами озброєння. У першу чергу атакують портову інфраструктуру і логістику. Олексій Кулеба Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Сьогодні віцепремʼєр-міністр перебуває в регіоні, де зокрема оглянув пошкоджений міст в Маяках, на який, за його даними, було здійснено понад 20 атак безпілотниками.

Прямо на наших очах була чергова атака на міст "Шахедом", який, на щастя, не влучив у споруду. Загалом міст атакований вже понад 20 разів. Було понад п'ять уражень.

Наразі на мосту працюють фахівці Агентства відновлення, роботи тривають постійно. Поки що проїзд мостом неможливий, проте фахівці докладають усіх зусиль, щоби відкрити рух ним у найкоротші терміни.