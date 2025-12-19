Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одещини — 7 загиблих, 15 поранених

Увечері 19 грудня армія РФ обстріляла порти Одеської області. На цей час відомо про 7 загиблих та 15 поранених.
Головні тези:
- Увечері 19 грудня ворог атакував балістичними ракетами портову інфраструктуру Одещини.
- За даними голови Одеської ОВА, внаслідок обстрілу загинуло 7 людей та було поранено 15.
- Атака Росії спричинила загоряння вантажних автомобілів на стоянці порту.
Росія атакувала порти Одещини: є жертви
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загоряння вантажних автомобілів на стоянці.
За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.
