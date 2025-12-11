Росія атакувала енергооб'єкти на Полтавщині та Одещині

У ніч проти 11 грудня країна-агресорка завдала ударів по енергосистемі України у Кременчуці Полтавської області та на Одещині.
Головні тези:
- У ніч проти 11 грудня Росія вчинила атаку на енергетичні об'єкти в Україні, зокрема в Кременчуці та на Одещині.
- Атака призвела до прямих влучань та пожеж на енергетичних об'єктах, проте вдалося уникнути людських жертв.
- Рятувальні служби швидко реагували на ситуацію і ліквідовували наслідки атак, залучаючи вогнеборців та техніку ДСНС.
Чергова російська атака по Одещині та Кременчуку: що відомо
Війська РФ у ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.
Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі.
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Когут уточнив, що внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих.
Також атакувала Росія і Одещину. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, які ліквідували вогнеборці.
Також пошкоджені 2 приватних житлових будинки та адмінбудівля. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
