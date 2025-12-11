Росія атакувала енергооб'єкти на Полтавщині та Одещині

У ніч проти 11 грудня країна-агресорка завдала ударів по енергосистемі України у Кременчуці Полтавської області та на Одещині.

Чергова російська атака по Одещині та Кременчуку: що відомо

Війська РФ у ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Когут уточнив, що внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також атакувала Росія і Одещину. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, які ліквідували вогнеборці.

Ліквідація наслідків російської атаки на Одещину

Також пошкоджені 2 приватних житлових будинки та адмінбудівля. На щастя, загиблих та постраждалих немає.