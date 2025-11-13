Російські дронові атаки пошкодили енергоінфраструктуру трьох областей України

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми України після нічних російських атак.
Головні тези:
- Російські дронові атаки спричинили пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні.
- Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області постраждали через обстріли енергооб'єктів унаслідок російських атак.
- Укренерго проводить аварійно-відновлювальні роботи для швидкого відновлення енергопостачання.
Росія обстріляла енергооб’єкти у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях
Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині.
Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання.
До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 13 листопада, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в той самий час минулого дня — у середу.
Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-