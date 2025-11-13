Російські дронові атаки пошкодили енергоінфраструктуру трьох областей України

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми України після нічних російських атак.

Росія обстріляла енергооб’єкти у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання.

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 13 листопада, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в той самий час минулого дня — у середу.

Вчора, 12 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 11 листопада. Поширити

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.