Укренерго посилює відключення світла за графіками 9 листопада
Укренерго посилює відключення світла за графіками 9 листопада

Джерело:  Укренерго

В Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни. Окрім цього, 8 листопада відключення застосовуються до кінця доби.

Головні тези:

  • Укренерго планує графіки відключень світла з 00:00 до 23:59 9 листопада з обсягом цілодобових вимкнень усюди в країні.
  • Складна енергетична ситуація зумовила продовження дії графіків відключень національної енергетичної компанії.
  • Деякі регіони можуть мати від 2 до 4 черг одночасних відключень, що призведе до 16 годин без електроенергії для деяких споживачів.

9 листопада графіки відключення світла діятимуть цілодобово

Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі дію графіків відключення світла продовжили аж до кінця доби. А 9 листопада графіки будуть діяти усю добу.

Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59.

Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.

Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію через російський теракт 8 листопада. Йдеться про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині.

Також ввечері 8 листопада Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК. Обладнання серйозно пошкоджене.

