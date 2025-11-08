Укренерго посилює відключення світла за графіками 9 листопада

В Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни. Окрім цього, 8 листопада відключення застосовуються до кінця доби.
Головні тези:
- Укренерго планує графіки відключень світла з 00:00 до 23:59 9 листопада з обсягом цілодобових вимкнень усюди в країні.
- Складна енергетична ситуація зумовила продовження дії графіків відключень національної енергетичної компанії.
- Деякі регіони можуть мати від 2 до 4 черг одночасних відключень, що призведе до 16 годин без електроенергії для деяких споживачів.
9 листопада графіки відключення світла діятимуть цілодобово
Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".
Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59.
Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.
Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.
Також ввечері 8 листопада Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК. Обладнання серйозно пошкоджене.
