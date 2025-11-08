Укрэнерго усиливает отключения света по графикам 9 ноября

В Украине 9 ноября отключений значительно прибавится: возрастут как объемы, так и временной промежуток. Графики будут действовать в большинстве регионов страны. Кроме этого, 8 ноября отключения применяются до конца суток.
Главные тезисы
- Украина готовится к значительному увеличению графиков отключения света 9 ноября.
- Некоторые регионы могут столкнуться с отсутствием электроэнергии до 16 часов из-за 2-4 очередей одновременных отключений.
- Энергетическая ситуация требует продолжения графиков отключения света в Укрэнерго.
9 ноября графики отключения света будут действовать круглосуточно
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Выключать свет 9 ноября будут с 00:00 до 23:59.
Объем отключений составит от 2 до 4 очередей одновременно. Таким образом, некоторые украинцы могут до 16 часов провести без света.
Одновременно с 00.00 до 23.59 в большинстве регионов будут действовать графики ограничения потребления для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики в течение суток могут измениться.
Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!
Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилым районам. В результате очередного масштабного теракта россиян были погибшие и пострадавшие, в ряде регионов ввели экстренные отключения света.
Также вечером 8 ноября Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. Оборудование серьезно повреждено.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-