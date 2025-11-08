Укрэнерго усиливает отключения света по графикам 9 ноября
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго усиливает отключения света по графикам 9 ноября

графики
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В Украине 9 ноября отключений значительно прибавится: возрастут как объемы, так и временной промежуток. Графики будут действовать в большинстве регионов страны. Кроме этого, 8 ноября отключения применяются до конца суток.

Главные тезисы

  • Украина готовится к значительному увеличению графиков отключения света 9 ноября.
  • Некоторые регионы могут столкнуться с отсутствием электроэнергии до 16 часов из-за 2-4 очередей одновременных отключений.
  • Энергетическая ситуация требует продолжения графиков отключения света в Укрэнерго.

9 ноября графики отключения света будут действовать круглосуточно

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

8 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме действие графиков отключения света продлили до конца суток. А 9 ноября графики будут действовать все сутки.

Выключать свет 9 ноября будут с 00:00 до 23:59.

Объем отключений составит от 2 до 4 очередей одновременно. Таким образом, некоторые украинцы могут до 16 часов провести без света.

Одновременно с 00.00 до 23.59 в большинстве регионов будут действовать графики ограничения потребления для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики в течение суток могут измениться.

Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилым районам. В результате очередного масштабного теракта россиян были погибшие и пострадавшие, в ряде регионов ввели экстренные отключения света.

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию из-за российского теракта 8 ноября. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

Также вечером 8 ноября Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. Оборудование серьезно повреждено.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ
графики
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго снова ввело графики отключений света — сколько будут действовать
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать 8 ноября по всей Украине
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?