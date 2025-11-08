Укрэнерго усиливает отключения света по графикам 9 ноября

В Украине 9 ноября отключений значительно прибавится: возрастут как объемы, так и временной промежуток. Графики будут действовать в большинстве регионов страны. Кроме этого, 8 ноября отключения применяются до конца суток.

9 ноября графики отключения света будут действовать круглосуточно

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

8 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме действие графиков отключения света продлили до конца суток. А 9 ноября графики будут действовать все сутки. Поделиться

Выключать свет 9 ноября будут с 00:00 до 23:59.

Объем отключений составит от 2 до 4 очередей одновременно. Таким образом, некоторые украинцы могут до 16 часов провести без света.

Одновременно с 00.00 до 23.59 в большинстве регионов будут действовать графики ограничения потребления для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики в течение суток могут измениться.

Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилым районам. В результате очередного масштабного теракта россиян были погибшие и пострадавшие, в ряде регионов ввели экстренные отключения света.

Все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию из-за российского теракта 8 ноября. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Поделиться

Также вечером 8 ноября Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. Оборудование серьезно повреждено.