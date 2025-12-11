Россия атаковала энергообъекты в Полтавской и Одесской областях

В ночь на 11 декабря страна-агрессорка нанесла удары по энергосистеме Украины в Кременчуге Полтавской области и в Одесской области.

Очередная российская атака по Одещине и Кременчугу: что известно

Войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

Работало ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

Когут уточнил, что в результате обстрела обошлось без погибших и пострадавших.

Также атаковала Россия и Одесщину. В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые ликвидировали пожарные.

Ликвидация последствий российской атаки на Одесщину

Также повреждены 2 частных жилых дома и админздание. К счастью, погибших и пострадавших нет.