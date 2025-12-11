Россия атаковала энергообъекты в Полтавской и Одесской областях

В ночь на 11 декабря страна-агрессорка нанесла удары по энергосистеме Украины в Кременчуге Полтавской области и в Одесской области.
Главные тезисы
- Россия совершила атаку на энергетические объекты в Украине ночью на 11 декабря, целью были Кременчуг и Одесса.
- Пожары и повреждения были зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры, но удалось избежать человеческих жертв.
- Спасательные службы оперативно реагировали на ситуацию, ликвидировав пожары и минимизировав ущерб.
Очередная российская атака по Одещине и Кременчугу: что известно
Войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.
Работало ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.
На месте работают спасатели и все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.
Когут уточнил, что в результате обстрела обошлось без погибших и пострадавших.
Также атаковала Россия и Одесщину. В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые ликвидировали пожарные.
Также повреждены 2 частных жилых дома и админздание. К счастью, погибших и пострадавших нет.
