Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одещины — 7 погибших, 15 раненых

Вечером 19 декабря армия РФ обстреляла порты Одесской области. В настоящее время известно о 7 погибших и 15 раненых.

Россия атаковала порты Одещины: есть жертвы

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сегодня вечером враг снова массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на стоянке.

По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.