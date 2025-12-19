Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одещины — 7 погибших, 15 раненых
Украина
Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одещины — 7 погибших, 15 раненых

Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета
Вечером 19 декабря армия РФ обстреляла порты Одесской области. В настоящее время известно о 7 погибших и 15 раненых.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла порты Одесской области баллистическими ракетами, что привело к жертвам и раненым.
  • Атака привела к загоранию грузовых автомобилей на стоянке порта, создавая серьезные проблемы для экстренных служб.

Россия атаковала порты Одещины: есть жертвы

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сегодня вечером враг снова массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на стоянке.

По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

