Россия нанесла воздушные удары по Черкассам, Кривому Рогу и Одещине — есть пострадавшие

Российские войска ночью атаковали Черкассы ударными дронами. В результате обстрела часть города обесточена, ранены. В Одесской области - семь пострадавших в Одесском районе из-за атаки дронов РФ. Кривой Рог также был под атакой БпЛА – 4 пострадавших.

Кривой Рог, Одещина и Черкассы подверглись враждебным дроновым атакам: есть пострадавшие

Об атаке на Черкассы сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Тяжелая ночь для нашей Черкасщины. Враг массированно атаковал ударными дронами областной центр.

По его словам, сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет.

Россияне целили по критической инфраструктуре — часть города была обесточена. Энергетики продолжают работу. Поделиться

Сообщается, что в результате падения дронов на нескольких локациях повреждена жилищная инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов, обследование продолжается.

Черкассы после атаки РФ

В домах разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили. Все необходимые службы работают.

По данным ГСЧС, на местах разрушений работали более 60 спасателей и 20 единиц техники.

Пожарный ликвидирует последствия атаки РФ

В Кривом Роге из-за атаки дронов РФ пострадали 4 человека — женщины 67 и 71 года и мужчины 58 и 83 лет. Им оказана вся необходимая помощь В больнице сейчас находится одна женщина — в состоянии средней тяжести.

По имеющейся сейчас информации повреждены 14 жилых домов, заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП, газопровод. Продолжается обход территории.

Пожарные оперативно ликвидировали все пожары.

Атаковал враг ночью и Одесщину.