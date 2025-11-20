Новая воздушная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 100 ударных дронов

В ночь на 20 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 136 ударных беспилотников. Около 80 из них – "Шахеды".
Главные тезисы
По данным Воздушных сил, россияне атаковали 136 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым. Около 80 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Воздушные силы показали свою боевую работу в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".
