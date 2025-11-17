ПВО Украины обезвредила более 90 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 17 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно отразила массированную атаку России, обезвредив более 90 дронов и отразив баллистические ракеты.
- Российские войска использовали баллистические ракеты и ударные дроны по разным направлениям в Украине, однако были уничтожены украинской воздушной обороной.
- Воздушная атака была отражена при помощи авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
ПВО обезвредила 91 дрон РФ в ночь на 17 ноября
По данным воздушных сил, россияне запустили две баллистические ракеты "ИскандерМ" из Ростовской области.
Около 80 аппаратов — это "Шахеды".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00 предварительно известно об уничтожении или подавлении 91 вражеского дрона на севере, юге и востоке Украины.
В то же время, зафиксировано 32 попадания ударных БпЛА в 15 населенных пунктах, а также удары двух баллистических ракет в двух локациях.
Атака продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
