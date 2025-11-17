ПВО Украины обезвредила более 90 дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 17 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.

ПВО обезвредила 91 дрон РФ в ночь на 17 ноября

По данным воздушных сил, россияне запустили две баллистические ракеты "ИскандерМ" из Ростовской области.

А запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированному Крыму. Поделиться

Около 80 аппаратов — это "Шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 предварительно известно об уничтожении или подавлении 91 вражеского дрона на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано 32 попадания ударных БпЛА в 15 населенных пунктах, а также удары двух баллистических ракет в двух локациях.

Атака продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.