ПВО Украины обезвредила более 90 дронов РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила более 90 дронов РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 17 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно отразила массированную атаку России, обезвредив более 90 дронов и отразив баллистические ракеты.
  • Российские войска использовали баллистические ракеты и ударные дроны по разным направлениям в Украине, однако были уничтожены украинской воздушной обороной.
  • Воздушная атака была отражена при помощи авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

ПВО обезвредила 91 дрон РФ в ночь на 17 ноября

По данным воздушных сил, россияне запустили две баллистические ракеты "ИскандерМ" из Ростовской области.

А запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированному Крыму.

Около 80 аппаратов — это "Шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 предварительно известно об уничтожении или подавлении 91 вражеского дрона на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано 32 попадания ударных БпЛА в 15 населенных пунктах, а также удары двух баллистических ракет в двух локациях.

Атака продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 419 из 449 целей во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 2 ракеты "Кинжал" и 91 дрон во время атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 139 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?