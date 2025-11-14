ПВО обезвредила 419 из 449 целей во время воздушного нападения РФ
ПВО обезвредила 419 из 449 целей во время воздушного нападения РФ

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
В течение ночи 13-14 ноября Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. На этот раз враг использовал 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – баллистика) и 430 БпЛА разных типов (около 300 – шахеды).

Главные тезисы

  • Основное направление удара – город Киев.
  • Вражеское нападение продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

В этот раз российские захватчики использовали для воздушного нападения:

  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым;

  • 3 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской обл. — РФ);

  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";

  • 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (из ТОТ АР Крым/акватории Черного моря);

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).

Основное направление удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

  • 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотников других типов;

  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

  • 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

  • 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

Атака продолжается в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

