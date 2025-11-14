Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и много пострадавших

Виталий Кличко
Новая атака России на Киевщину - какие последствия
Read in English
Читати українською

Ночью 14 ноября армия РФ совершила масштабную комбинированную атаку на Киев и регион, используя разные типы ракет и ударные дроны. Согласно последним данным, по меньшей мере 3 человека погибли и еще 26 получили ранения. Известно еще о шести пострадавших в области.

Главные тезисы

  • ГСЧС спасла более 40 человек во время ликвидации последствий.
  • Всем раненым предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Новая атака России на Киевщину — какие последствия

Первые подробности раскрыл городской голова столицы Виталий Кличко.

По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут. Пострадали 26 человек. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

По его словам, еще 9 человек госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Больше всего от ударов врага пострадал Деснянский район — здесь в результате пожара в многоэтажке на уровне 5-8 этажей погиб человек.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сотрудники ГСЧС смогли успешно спасти из этого дома 14 жителей, в том числе одного ребенка, и деблокировали еще одного человека из-под завалов.

По другому адресу в этом же районе произошло возгорание на седьмом этаже, где спасли 9 человек и эвакуировали еще 50.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Днепровском районе ГСЧС укротили огонь в двух квартирах пятиэтажки, откуда спасли 17 жителей.

В Подольском районе ракета попала в многоэтажку на уровне 15 этажа, откуда спасатели спасли 13 человек.

В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию больницы.

В Дарницком районе начался пожар на территории школы, а в Шевченковском — на открытой территории.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Кроме того, Россия совершила массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на Киевскую область. В общей сложности пострадали шесть гражданских, зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры в пяти районах области.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
10 тысяч военных КНДР находятся на границе России с Украиной — что дальше
солдаты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль объявил свои планы относительно ядерных испытаний
Что задумала команда Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сверхдержава дронов". Как Украина смогла превзойти НАТО
Прогресс Украины поражает Запад

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?