Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и много пострадавших

Ночью 14 ноября армия РФ совершила масштабную комбинированную атаку на Киев и регион, используя разные типы ракет и ударные дроны. Согласно последним данным, по меньшей мере 3 человека погибли и еще 26 получили ранения. Известно еще о шести пострадавших в области.

Новая атака России на Киевщину — какие последствия

Первые подробности раскрыл городской голова столицы Виталий Кличко.

По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут. Пострадали 26 человек. Среди них двое детей 7 и 10 лет. Виталий Кличко Мэр Киева

По его словам, еще 9 человек госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Больше всего от ударов врага пострадал Деснянский район — здесь в результате пожара в многоэтажке на уровне 5-8 этажей погиб человек.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сотрудники ГСЧС смогли успешно спасти из этого дома 14 жителей, в том числе одного ребенка, и деблокировали еще одного человека из-под завалов.

По другому адресу в этом же районе произошло возгорание на седьмом этаже, где спасли 9 человек и эвакуировали еще 50.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Днепровском районе ГСЧС укротили огонь в двух квартирах пятиэтажки, откуда спасли 17 жителей.

В Подольском районе ракета попала в многоэтажку на уровне 15 этажа, откуда спасатели спасли 13 человек.

В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию больницы.

В Дарницком районе начался пожар на территории школы, а в Шевченковском — на открытой территории.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv