Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и много пострадавших

Ночью 14 ноября армия РФ совершила масштабную комбинированную атаку на Киев и регион, используя разные типы ракет и ударные дроны. Согласно последним данным, по меньшей мере 3 человека погибли и еще 26 получили ранения. Известно еще о шести пострадавших в области.
Главные тезисы
- ГСЧС спасла более 40 человек во время ликвидации последствий.
- Всем раненым предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Новая атака России на Киевщину — какие последствия
Первые подробности раскрыл городской голова столицы Виталий Кличко.
По его словам, еще 9 человек госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
Больше всего от ударов врага пострадал Деснянский район — здесь в результате пожара в многоэтажке на уровне 5-8 этажей погиб человек.
Сотрудники ГСЧС смогли успешно спасти из этого дома 14 жителей, в том числе одного ребенка, и деблокировали еще одного человека из-под завалов.
По другому адресу в этом же районе произошло возгорание на седьмом этаже, где спасли 9 человек и эвакуировали еще 50.
В Днепровском районе ГСЧС укротили огонь в двух квартирах пятиэтажки, откуда спасли 17 жителей.
В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию больницы.
В Дарницком районе начался пожар на территории школы, а в Шевченковском — на открытой территории.
Кроме того, Россия совершила массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на Киевскую область. В общей сложности пострадали шесть гражданских, зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры в пяти районах области.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-