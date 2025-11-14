Росія масовано атакувала Київ та область — є загиблі та багато постраждалих

Уночі 14 листопада армія РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ та регіон, використовуючи різні типи ракет та ударні дрони. Згідно з останніми даними, щонайменше 3 людини загинули та ще 26 отримали поранення. Відомо ще про 6 потерпілих в області.
Головні тези:
- ДСНС врятувала понад 40 осіб під час ліквідації наслідків.
- Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога.
Нова атака Росії на Київщину — які наслідки
Перші подробиці розкрив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, ще 9 людей шпиталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Чи не найбільше від ударів ворога постраждав Деснянський район — тут внаслідок пожежі в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів загинула людина.
Працівники ДСНС змогли успішно врятувати з цього будинку 14 мешканців, зокрема одну дитину, та деблокували ще одну людину з-під завалів.
За іншою адресою в цьому ж районі сталося загоряння на сьомому поверсі, звідки врятували 9 осіб та евакуювали ще 50.
У Дніпровському районі ДСНС приборкали вогонь у двох квартирах п'ятиповерхівки, звідки врятували 17 мешканців.
У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні.
У Дарницькому районі почалася пожежа на території школи, а в Шевченківському — на відкритій території.
Окрім того, Росія здійснила масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Київську область. Загалом постраждали шість цивільних, зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури в п'яти районах області.
