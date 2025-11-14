Росія масовано атакувала Київ та область — є загиблі та багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Київ та область — є загиблі та багато постраждалих

Віталій Кличко
Нова атака Росії на Київщину - які наслідки
Read in English

Уночі 14 листопада армія РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ та регіон, використовуючи різні типи ракет та ударні дрони. Згідно з останніми даними, щонайменше 3 людини загинули та ще 26 отримали поранення. Відомо ще про 6 потерпілих в області.

Головні тези:

  • ДСНС врятувала понад 40 осіб під час ліквідації наслідків.
  •  Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога.

Нова атака Росії на Київщину — які наслідки

Перші подробиці розкрив міський голова столиці Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них — двоє дітей 7 та 10 років.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

За його словами, ще 9 людей шпиталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Чи не найбільше від ударів ворога постраждав Деснянський район — тут внаслідок пожежі в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів загинула людина.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Працівники ДСНС змогли успішно врятувати з цього будинку 14 мешканців, зокрема одну дитину, та деблокували ще одну людину з-під завалів.

За іншою адресою в цьому ж районі сталося загоряння на сьомому поверсі, звідки врятували 9 осіб та евакуювали ще 50.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Дніпровському районі ДСНС приборкали вогонь у двох квартирах п'ятиповерхівки, звідки врятували 17 мешканців.

У Подільському районі ракета влучила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, звідки рятувальники врятували 13 людей.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні.

У Дарницькому районі почалася пожежа на території школи, а в Шевченківському — на відкритій території.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Окрім того, Росія здійснила масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Київську область. Загалом постраждали шість цивільних, зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури в п'яти районах області.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
10 тисяч військових КНДР знаходяться на кордоні Росії з Україною — що далі
КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль оголосив свої плани щодо ядерних випробувань
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО
дрони і ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?