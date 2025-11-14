Росія масовано атакувала Київ та область — є загиблі та багато постраждалих

Уночі 14 листопада армія РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ та регіон, використовуючи різні типи ракет та ударні дрони. Згідно з останніми даними, щонайменше 3 людини загинули та ще 26 отримали поранення. Відомо ще про 6 потерпілих в області.

Нова атака Росії на Київщину — які наслідки

Перші подробиці розкрив міський голова столиці Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них — двоє дітей 7 та 10 років. Віталій Кличко Мер Києва

За його словами, ще 9 людей шпиталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Чи не найбільше від ударів ворога постраждав Деснянський район — тут внаслідок пожежі в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів загинула людина.

Працівники ДСНС змогли успішно врятувати з цього будинку 14 мешканців, зокрема одну дитину, та деблокували ще одну людину з-під завалів.

За іншою адресою в цьому ж районі сталося загоряння на сьомому поверсі, звідки врятували 9 осіб та евакуювали ще 50.

У Дніпровському районі ДСНС приборкали вогонь у двох квартирах п'ятиповерхівки, звідки врятували 17 мешканців.

У Подільському районі ракета влучила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, звідки рятувальники врятували 13 людей.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні.

У Дарницькому районі почалася пожежа на території школи, а в Шевченківському — на відкритій території.

