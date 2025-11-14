Дроны ударили по одному из крупнейших нефтеналивных терминалов РФ — видео
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны ударили по одному из крупнейших нефтеналивных терминалов РФ — видео

Дроны снова атаковали Россию
Источник:  online.ua

Ночью 14 ноября масштабная "бавовна" накрыла портовую и нефтяную инфраструктуру российского города Новороссийск. На этом фоне начался пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.

Главные тезисы

  • Ключевой целью атаки стал перегрузочный комплекс "Шесхарис".
  • Также под удар попали российский склад боеприпасов и позиции систем ПВО.

Дроны снова атаковали Россию

По словам жителей Новороссийска, около полуночи прогремело много громких взрывов, работала ПВО.

Чуть позже стало известно о масштабном пожаре в районе порта.

В этот раз под удар Украины попал перегрузочный комплекс "Шесхарис" — именно он является главным объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании "Транснефть".

Кроме того, указано, что нефтяной терминал "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым транспортируется значительная часть российской экспортной нефти.

Вместе с соседним терминалом Каспийского трубопроводного консорциума, через который преимущественно идет казахстанская нефть, порт Новороссийска обеспечивает отгрузку более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 5% общемировых морских поставок.

Также указано, что во время дроновой атаки временно приостанавливали работу аэропорты в соседних городах Краснодар и Геленджик.

Согласно последним данным, украинские дроны попали и в состав боеприпасов на территории одной из воинских частей и по позиции систем ПВО.

