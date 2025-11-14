Дрони вдарили по одному із найбільших нафтоналивних терміналів Росії — відео

Уночі 14 листопада масштабна “бавовна” накрила портову та нафтову інфраструктуру російського міста Новоросійськ. На цьому тлі почалася пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.

Дрони знову атакували Росію

За словами мешканців Новоросійська, близько опівночі прогриміло багато гучних вибухів, працювала ППО.

Трохи пізніше стало відомо про масштабну пожежу в районі порту.

Цього разу під удар України потрапив перевантажувальний комплекс "Шесхарис" — саме він є головним об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть".

Окрім того, наголошується, шо нафтовий термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти.

Разом із сусіднім терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму, через який переважно йде казахстанська нафта, порт Новоросійська забезпечує відвантаження понад 2 мільйонів барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок. Поширити

Також вказано, що під час дронової атаки тимчасово призупиняли роботу аеропорти в сусідніх містах Краснодар та Геленджик.