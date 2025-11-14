Дрони вдарили по одному із найбільших нафтоналивних терміналів Росії — відео

Уночі 14 листопада масштабна “бавовна” накрила портову та нафтову інфраструктуру російського міста Новоросійськ. На цьому тлі почалася пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.
Головні тези:
- Ключовою ціллю атаки став перевантажувальний комплекс "Шесхарис".
- Також під удар потрапили російський склад боєприпасів та позиції систем ППО.
Дрони знову атакували Росію
За словами мешканців Новоросійська, близько опівночі прогриміло багато гучних вибухів, працювала ППО.
Трохи пізніше стало відомо про масштабну пожежу в районі порту.
Цього разу під удар України потрапив перевантажувальний комплекс "Шесхарис" — саме він є головним об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть".
Окрім того, наголошується, шо нафтовий термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти.
Також вказано, що під час дронової атаки тимчасово призупиняли роботу аеропорти в сусідніх містах Краснодар та Геленджик.
Згідно з останніми даними, українські дрони поцілили й склад боєприпасів на території однієї з військових частин і по позиції систем ППО.
