ППО знешкодила 419 із 449 цілей під час повітряного нападу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 419 із 449 цілей під час повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО знешкодила 419 із 449 цілей під час повітряного нападу РФ
Read in English

Протягом ночі 13-14 листопада Росія завдавала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Цього разу ворог використав 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – “шахеди”).

Головні тези:

  • Основний напрямок удару – місто Київ. 
  • Ворожий напад триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Цього разу російські загарбники використали для повітряного нападу:

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим;

  • 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. — РФ);

  • 1 протикорабельну ракету “Циркон”;

  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару — місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

  • 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ та область — є загиблі та багато постраждалих
Віталій Кличко
Нова атака Росії на Київщину - які наслідки
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони вдарили по одному із найбільших нафтоналивних терміналів Росії — відео
Дрони знову атакували Росію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Україні балістикою та аеробалістикою
Володимир Зеленський
Росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині — Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?