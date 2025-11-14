ППО знешкодила 419 із 449 цілей під час повітряного нападу РФ

Протягом ночі 13-14 листопада Росія завдавала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Цього разу ворог використав 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – “шахеди”).
Головні тези:
- Основний напрямок удару – місто Київ.
- Ворожий напад триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські загарбники використали для повітряного нападу:
430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим;
3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. — РФ);
1 протикорабельну ракету “Циркон”;
6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);
9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).
Основний напрямок удару — місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:
405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;
6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;
6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.
Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-