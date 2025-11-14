Росія била по Україні балістикою та аеробалістикою

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, вранці країна-агресорка РФ ударила гіперзвуковою крилатою ракетою “Циркон” по Сумській області. Що важливо розуміти, вона призначена для ураження надводних кораблів та перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.
Головні тези:
- Щонайменше четверо людей загинули.
- Зеленський закликає США та Європу врешті зупинити Путіна.
Зеленський відреагував на нову масштабну атаку РФ
Як повідомляє глава держави, протягом ночі та ранку росіяни атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістикою та аеробалістикою.
Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох осіб, також відомо про 27 постраждалих у столиці та ще 6 в області.
Як зазначив український лідера, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.
У столиці зафіксовані руйнування в десятках багатоповерхівок. Також під удар ворога потрапило Посольство Азербайджану.
Ключові напрямки атаки — Київ та область, Харківщина, Одещина.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.
