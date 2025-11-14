Росія била по Україні балістикою та аеробалістикою

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, вранці країна-агресорка РФ ударила гіперзвуковою крилатою ракетою “Циркон” по Сумській області. Що важливо розуміти, вона призначена для ураження надводних кораблів та перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.

Зеленський відреагував на нову масштабну атаку РФ

Як повідомляє глава держави, протягом ночі та ранку росіяни атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістикою та аеробалістикою.

Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох осіб, також відомо про 27 постраждалих у столиці та ще 6 в області.

З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідера, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

У столиці зафіксовані руйнування в десятках багатоповерхівок. Також під удар ворога потрапило Посольство Азербайджану.

Ключові напрямки атаки — Київ та область, Харківщина, Одещина.

За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині. Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони. Дякую нашим воїнам за якісну роботу. Поширити

Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.