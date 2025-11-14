Россия била по Украине баллистикой и аэробалистикой

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, утром страна-агрессор РФ ударила гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по Сумской области. Что важно понимать, она предназначена для поражения надводных кораблей и находится на этапе разработки и испытаний в России.
Главные тезисы
- По меньшей мере четыре человека погибли.
- Зеленский призывает США и Европу наконец-то остановить Путина.
Зеленский отреагировал на новую масштабную атаку РФ
Как сообщает глава государства, в течение ночи и утра россияне атаковали Украину около 430 дронами и 18 ракетами, в частности баллистикой и аэробалистикой.
Число погибших в Киеве возросло до четырех человек, также известно о 27 пострадавших в столице и еще 6 в области.
Как отметил украинский лидер, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.
В столице зафиксированы разрушения в десятках многоэтажек. Также под удар врага попало Посольство Азербайджана.
Ключевые направления атаки — Киев и область, Харьковщина, Одесщина.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-