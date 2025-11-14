Россия била по Украине баллистикой и аэробалистикой
Россия била по Украине баллистикой и аэробалистикой

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую масштабную атаку РФ
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, утром страна-агрессор РФ ударила гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по Сумской области. Что важно понимать, она предназначена для поражения надводных кораблей и находится на этапе разработки и испытаний в России.

Главные тезисы

  • По меньшей мере четыре человека погибли.
  • Зеленский призывает США и Европу наконец-то остановить Путина.

Зеленский отреагировал на новую масштабную атаку РФ

Как сообщает глава государства, в течение ночи и утра россияне атаковали Украину около 430 дронами и 18 ракетами, в частности баллистикой и аэробалистикой.

Число погибших в Киеве возросло до четырех человек, также известно о 27 пострадавших в столице и еще 6 в области.

С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. Уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

В столице зафиксированы разрушения в десятках многоэтажек. Также под удар врага попало Посольство Азербайджана.

Ключевые направления атаки — Киев и область, Харьковщина, Одесщина.

По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Спасибо всем, кто помогает нашим людям. Также докладывал командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за качественную работу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

