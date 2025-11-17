ППО України знешкодила понад 90 дронів РФ під час нічної атаки

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ворог застосував ударні дрони та балістичні ракети.
Головні тези:
- Повітряна оборона України здійснила успішну оборону і знищила понад 90 дронів та відбила ворожі балістичні ракети.
- Російські війська запустили дві балістичні ракети “Іскандер-М” і 128 ударних дронів, діяльність яких була спрямована на різні напрямки в Україні.
- Повітряна атака відбивалася за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
ППО знешкодила 91 дрон РФ у ніч проти 17 листопада
За даними Повітряних сил, росіяни запустили дві балістичні ракети "ІскандерМ" із Ростовської області.
Близько 80 апаратів — це "Шахеди".
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 09:00 попередньо відомо про збиття або подавлення 91 ворожого дрона на півночі, півдні та сході України.
Водночас зафіксовано 32 влучання ударних БпЛА у 15 населених пунктах, а також удари двох балістичних ракет у двох локаціях.
Атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
