ППО України знешкодила понад 90 дронів РФ під час нічної атаки
ППО України знешкодила понад 90 дронів РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ворог застосував ударні дрони та балістичні ракети.

Головні тези:

  • Повітряна оборона України здійснила успішну оборону і знищила понад 90 дронів та відбила ворожі балістичні ракети.
  • Російські війська запустили дві балістичні ракети “Іскандер-М” і 128 ударних дронів, діяльність яких була спрямована на різні напрямки в Україні.
  • Повітряна атака відбивалася за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

ППО знешкодила 91 дрон РФ у ніч проти 17 листопада

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дві балістичні ракети "ІскандерМ" із Ростовської області.

А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Близько 80 апаратів — це "Шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 попередньо відомо про збиття або подавлення 91 ворожого дрона на півночі, півдні та сході України.

Звіт ППО

Водночас зафіксовано 32 влучання ударних БпЛА у 15 населених пунктах, а також удари двох балістичних ракет у двох локаціях.

Атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

