Нова повітряна атака РФ по Україні — ППО знешкодила понад 100 ударних дронів

У ніч на 20 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 136 ударних безпілотників. Близько 80 із них - "Шахеди".

ППО України знешкодила понад 100 ударних дронів РФ у ніч проти 20 листопада

За даними Повітряних сил, росіяни атакували 136-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим. Близько 80 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ПС

Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Також Повітряні сили показали свою бойову роботу у зоні відповідальності Повітряного командування “Схід”.