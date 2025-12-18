Росія завдала повітряних ударів по Черкасах, Кривому Рогу та Одещині — є постраждалі

Російські війська вночі атакували Черкаси ударними дронами. В результаті обстрілу частина міста знеструмлена, є поранені. На Одещині - семеро постраждалих у Одеському районі через атаку дронів РФ. Кривий РІг також був під атакою БпЛА - 4 постраждалих.

Кривий Ріг, Одещина та Черкаси зазнали ворожих дронових атак: є постраждалі

Про атаку на Черкаси повідомляє глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр.

За його словами, наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає.

Росіяни цілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи. Поширити

Повідомляється, що унаслідок падіння дронів на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків, обстеження триває.

Черкаси після атаки РФ

У будинках побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі. Усі необхідні служби працюють.

За даними ДСНС, на місцях руйнувань працювали понад 60 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Пожежний ліквідовує наслідки атаки РФ

У Кривому Розі через атаку дронів РФ постраждали 4 особи — жінки 67 та 71 року та чоловіки 58 та 83 років. Їм надано всю необхідну допомогу У лікарні зараз перебуває одна жінка — у стані середньої важкості.

За наявною зараз інформацією пошкоджено 14 житлових будинків, заклад культури, адмінбудівлю, гаражі, ЛЕП, газопровід. Триває обхід території.

Вогнеборці оперативно ліквідували всі пожежі.

Атакував ворог вночі і Одещину.