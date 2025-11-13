Нічна атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 100 ударних дронів

У ніч на 13 листопада противник здійснив масштабну повітряну атаку по території України. Росіяни застосували дрони та балістику.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила агресивну нічну атаку на територію України, використовуючи дрони та балістику.
- Протиповітряна оборона України успішно знищила 102 ударні дрони ворога, що представляло загрозу для країни.
- Сили протиповітряної оборони зафіксували влучання 36 ударних дронів в 10 різних локаціях, внаслідок чого уточнюються наслідки атаки.
ППО України знешкодила 102 ударні дрони РФ протягом ночі
З 19:00 12 листопада росіяни запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 138 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.
Атаки здійснювалися з напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із Чауди та Гвардійського (ТОТ АР Крим). Близько 90 із запущених дронів становили "Шахеди".
Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 10 локаціях. Наслідки атак уточнюються.
