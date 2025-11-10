ППО відбила нічну атаку дронів РФ — понад 50 знешкоджено

У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів. Також ворог випустив 67 дронів, з яких близько 40 - це "Шахеди".
Головні тези:
- У ніч на 10 листопада 2021 року Україну атакувала Росія ракетами і дронами.
- ППО знешкодило 52 з 67 випущених дронів, що належали до типів Shahed, Гербер та інших.
- Силами Повітряних сил ЗСУ, зенітних ракетних військ та інших підрозділів було відбито напад ворога.
ППО знешкодила 52 дрони РФ у ніч проти 10 листопада
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні:
дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області,
п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської області,
67 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ (РФ), а також із Гвардійського (тимчасово окупований Крим).
Близько 40 запущених дронів становили Shahed.
Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 52 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших моделей у східних, південних і центральних областях України.
