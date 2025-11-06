Нічна атака РФ по Україні. ППО збила понад 100 ударних БпЛА

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 108 із них, проте зафіксовано влучання.

ППО знешкодила 108 ударних дронів РФ

За даними військових, з 19:00 середи, 5 листопада, окупанти атакували Україну 135 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — дрони типу Shahed.

Безпілотники запускали з п'яти напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.