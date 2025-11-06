Нічна атака РФ по Україні. ППО збила понад 100 ударних БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні. ППО збила понад 100 ударних БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 108 із них, проте зафіксовано влучання.

Головні тези:

  • У ніч проти 6 листопада РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками типу “Шахед” та “Гербера”.
  • ППО України знешкодила або подавила 108 ударних дронів ворожої країни.
  • Залучені були авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

ППО знешкодила 108 ударних дронів РФ

За даними військових, з 19:00 середи, 5 листопада, окупанти атакували Україну 135 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — дрони типу Shahed.

Безпілотники запускали з п'яти напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 27 влучань у 13 локаціях. Інформація щодо наслідків та можливих жертв уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 67 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО звітують про результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 115 БпЛА та ракету "Кинджал"
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?