Нічна атака РФ по Україні. ППО збила понад 100 ударних БпЛА

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 108 із них, проте зафіксовано влучання.
Головні тези:
- У ніч проти 6 листопада РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками типу “Шахед” та “Гербера”.
- ППО України знешкодила або подавила 108 ударних дронів ворожої країни.
- Залучені були авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.
ППО знешкодила 108 ударних дронів РФ
За даними військових, з 19:00 середи, 5 листопада, окупанти атакували Україну 135 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — дрони типу Shahed.
Безпілотники запускали з п'яти напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у РФ.
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.
За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-