Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 115 БпЛА та ракету "Кинджал"

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 138 ударними дронами та 12 ракетами різних типів.
Головні тези:
- У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 138 ударними дронами та 12 ракетами.
- Протиповітряна оборона України успішно збила 115 ворожих безпілотників та одну ракету “Кинджал”.
- Атака відбивалася авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ та іншими військовими підрозділами.
ППО України знешкодила 116 дронів РФ у ніч на 3 листопада
У ніч на 3 листопада (з 19:00 02 листопада) армія РФ атакувала Україну:
трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл.,
чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим,
п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.,
138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:
одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,
115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-