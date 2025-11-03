Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 115 БпЛА та ракету "Кинджал"
Україна
Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 115 БпЛА та ракету "Кинджал"

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 138 ударними дронами та 12 ракетами різних типів.

Головні тези:

  • У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 138 ударними дронами та 12 ракетами.
  • Протиповітряна оборона України успішно збила 115 ворожих безпілотників та одну ракету “Кинджал”.
  • Атака відбивалася авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ та іншими військовими підрозділами.

ППО України знешкодила 116 дронів РФ у ніч на 3 листопада

У ніч на 3 листопада (з 19:00 02 листопада) армія РФ атакувала Україну:

  • трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл.,

  • чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим,

  • п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.,

  • 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,

  • 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

