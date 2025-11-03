Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 115 БпЛА и ракету "Кинжал"

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 138 ударными дронами и 12 ракетами разных типов.
Главные тезисы
- Российская атака на Украину включала 138 ударных дронов и 12 ракет различных типов.
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку, сбив 115 враждебных беспилотников и одну ракету "Кинжал".
- Атаку со стороны России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие военные подразделения.
ПВО Украины обезвредило 116 дронов РФ в ночь на 3 ноября
В ночь на 3 ноября (с 19:00 02 ноября) армия РФ атаковала Украину:
тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл.,
четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым,
пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл.,
138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено:
одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»,
115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях.
