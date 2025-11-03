Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 115 БпЛА и ракету "Кинжал"
Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 138 ударными дронами и 12 ракетами разных типов.

Главные тезисы

  • Российская атака на Украину включала 138 ударных дронов и 12 ракет различных типов.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку, сбив 115 враждебных беспилотников и одну ракету "Кинжал".
  • Атаку со стороны России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие военные подразделения.

ПВО Украины обезвредило 116 дронов РФ в ночь на 3 ноября

В ночь на 3 ноября (с 19:00 02 ноября) армия РФ атаковала Украину:

  • тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл.,

  • четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым,

  • пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл.,

  • 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено:

  • одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»,

  • 115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

