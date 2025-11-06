Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила более 100 ударных БпЛА

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило или подавило 108 из них, однако зафиксировано попадание.
Главные тезисы
- Ночью на 6 ноября Россия атаковала Украину 135 ударными БПЛА различных типов, большинство из которых были типа “Шахед” и “Гербера”.
- ПВО Украины успешно сбило или подавило 108 ударных дронов в результате оборонительной операции.
- Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы обороны Украины.
ПВО обезвредила 108 ударных дронов РФ
По данным военных, с 19:00 среды, 5 ноября, оккупанты атаковали Украину 135 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Около 90 из них — дроны типа Shahed.
Беспилотники запускали по пяти направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Шаталово в РФ.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
По предварительной информации, по состоянию на 09:00, ПВО сбила и подавила 108 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
