ПВО отразила ночную атаку дронов РФ — более 50 обезврежено

В ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами разных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 – это "Шахеды".
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили ночную атаку, пришедшую из России.
- Подразделения ВСУ сбили или подавили более 50 вражеских дронов различных типов.
- Были обезврежены аэробалистические ракеты Х-47М2 'Кинжал' и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.
ПВО обезвредила 52 дрона РФ в ночь на 10 ноября
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Украине:
две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области,
пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
67 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов направлений Курск, Миллерово, Орел, Брянск (РФ), а также из Гвардейского (временно оккупированный Крым).
Около 40 запущенных дронов составляли Shahed.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей в восточных, южных и центральных областях Украины.
