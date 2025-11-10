ПВО отразила ночную атаку дронов РФ — более 50 обезврежено
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО отразила ночную атаку дронов РФ — более 50 обезврежено

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Read in English
Читати українською

В ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами разных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 – это "Шахеды".

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно отразили ночную атаку, пришедшую из России.
  • Подразделения ВСУ сбили или подавили более 50 вражеских дронов различных типов.
  • Были обезврежены аэробалистические ракеты Х-47М2 'Кинжал' и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

ПВО обезвредила 52 дрона РФ в ночь на 10 ноября

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Украине:

  • две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области,

  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,

  • 67 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов направлений Курск, Миллерово, Орел, Брянск (РФ), а также из Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Около 40 запущенных дронов составляли Shahed.

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей в восточных, южных и центральных областях Украины.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила более 100 ударных БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 94 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах отражения атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?