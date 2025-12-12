Одещина зазнала комбінованого удару РФ — подробиці

12 грудня Одещина знов зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки. Попри активну роботу ППО, внаслідок застосування ворожих балістичних ракет та дронів є пошкодження об’єктів цивільної та портової інфраструктури. На жаль, постраждала одна людина.

Росія атакувала порти Одеси і Чорноморська

Росія завдала ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії — йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа. Аварійні служби локалізовують займання, проводять огляд пошкоджень. Олексій Кулеба Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Удар спрямований по цивільній логістиці та торгівельному судноплавству. Росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків.

Проводиться оцінка стану об’єктів і суден. Необхідні відновлювальні заходи вже розпочаті у взаємодії з портовими адміністраціями та екстреними службами. Поширити

Атаки на цивільні порти мають отримувати чітку міжнародну реакцію — з посиленням захисту судноплавства та тиску на країну-агресора.