Одещина зазнала комбінованого удару РФ — подробиці

12 грудня Одещина знов зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки. Попри активну роботу ППО, внаслідок застосування ворожих балістичних ракет та дронів є пошкодження об’єктів цивільної та портової інфраструктури. На жаль, постраждала одна людина.
Головні тези:
- У результаті комбінованого удару Росії по Одесі постраждала одна людина, є пошкодження цивільної та портової інфраструктури.
- Російська ракетно-дронова атака спрямована на цивільну логістику та торгівельне судноплавство.
- Є пошкодження контейнерного перевантажувача в Одеському порту та порома у Чорноморському порту.
Росія атакувала порти Одеси і Чорноморська
Росія завдала ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії — йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач.
Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Удар спрямований по цивільній логістиці та торгівельному судноплавству. Росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків.
Атаки на цивільні порти мають отримувати чітку міжнародну реакцію — з посиленням захисту судноплавства та тиску на країну-агресора.
