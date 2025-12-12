Росія атакувала балістикою порт Одеси — горить іноземний корабель

В Одесі вдень 12 грудня після звуків вибухів загорілося судно. Раніше Повітряні сили попередили про російські балістичні ракети, які летять на місто.

В Одеському порту горить іноземне судно після удару російською балістикою

За попередніми даними, одна людина отримала травми. Інформація про можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують.

Судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.

У соцмережах публікують відео судна, яке горить. Ймовірно, це турецький корабель.