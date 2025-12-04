Росія завдала ударів дронами по Одесі — є постраждалі
Росія завдала ударів дронами по Одесі — є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

В Одесі внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали 7 людей.

Головні тези:

  • Російські безпілотники здійснили атаку по Одесі вночі, що призвело до пошкоджень цивільної і енергетичної інфраструктури.
  • Внаслідок атаки постраждало 7 осіб, одна з яких перебуває на стаціонарному лікуванні, іншим надана медична допомога без госпіталізації.
  • Пожежі, виниклі після атаки дронів, були оперативно ліквідовані рятувальниками, а для жителів пошкоджених будинків розгорнуті пункти незламності.

Росія атакувала Одесу дронами: є постраждалі

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, вночі 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників.

Підрозділам ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджені двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Попередньо, постраждали шестеро людей, з них двоє врятовані із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема шістьом дітям, надана психологічна допомога.

Пожежа після атаки дронів РФ по Одесі

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Для мешканців пошкоджених будинків розгорнуті пункти незламності.

Пізніше стало відомо про збільшення кількості постраждалих.

За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації.

