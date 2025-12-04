Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие

По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, ночью 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников.

В результате падения обломков и взрывной волны повреждены двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.

Предварительно пострадали шесть человек, из них двое спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказана психологическая помощь.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. Для жителей поврежденных домов развернуты пункты несокрушимости.

Позже стало известно об увеличении количества пострадавших.

По уточненным данным, в результате ночной атаки ударных беспилотников в Одессу пострадали 7 человек. На сегодняшний день один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь предоставлена без госпитализации.