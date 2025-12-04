Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Read in English
Читати українською

В Одессе в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали 7 человек.

Главные тезисы

  • Российские дроны нанесли удары по Одессе, что привело к пострадавшим гражданам и инфраструктуре.
  • Атака привела к повреждениям семи многоквартирных домов и административного здания, а также легковых автомобилей.

Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие

По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, ночью 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников.

Подразделениям ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.

В результате падения обломков и взрывной волны повреждены двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.

Предварительно пострадали шесть человек, из них двое спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказана психологическая помощь.

Пожар после атаки дронов РФ по Одессе

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. Для жителей поврежденных домов развернуты пункты несокрушимости.

Позже стало известно об увеличении количества пострадавших.

По уточненным данным, в результате ночной атаки ударных беспилотников в Одессу пострадали 7 человек. На сегодняшний день один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь предоставлена без госпитализации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Одессе — погибла женщина, пострадало почти 20 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала шахедом многоэтажку в Одессе — есть пострадавшие
ДСНС Украины
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака дронов РФ по Одессе — количество пострадавших возросло
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?