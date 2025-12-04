Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие

В Одессе в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали 7 человек.
Главные тезисы
- Российские дроны нанесли удары по Одессе, что привело к пострадавшим гражданам и инфраструктуре.
- Атака привела к повреждениям семи многоквартирных домов и административного здания, а также легковых автомобилей.
Россия атаковала Одессу дронами: есть пострадавшие
По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, ночью 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников.
Подразделениям ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.
В результате падения обломков и взрывной волны повреждены двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили.
Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. Для жителей поврежденных домов развернуты пункты несокрушимости.
Позже стало известно об увеличении количества пострадавших.
По уточненным данным, в результате ночной атаки ударных беспилотников в Одессу пострадали 7 человек. На сегодняшний день один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь предоставлена без госпитализации.
