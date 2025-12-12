Россия атаковала баллистикой порт Одессы — горит иностранный корабль
Украина
Россия атаковала баллистикой порт Одессы — горит иностранный корабль

Одесса
Источник:  Суспільне

В Одессе днем 12 декабря после звуков взрывов загорелось судно. Ранее Воздушные силы предупредили о летящих на город российских баллистических ракетах.

Главные тезисы

  • В результате российской баллистической атаки на порт Одессы загорелось иностранное судно, о чем свидетельствуют видео из соцсетей.
  • По предварительным данным, один человек получил травмы, но информации об утечке химических веществ не зафиксировано.
  • Воздушные силы предупреждали о двух скоростных целях в Черноморском направлении, указав на угрозу ракетных обстрелов.

В Одесском порту горит иностранное судно после удара российской баллистикой

По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация о возможной утечке или загрязнении воздуха химическими веществами не фиксируется.

Судно загорелось во время воздушной тревоги, длившейся с 15:21 до 16:22. В этот промежуток в Одессе слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а затем о двух скоростных целях на Черноморск.

В соцсетях публикуют видео горящего судна. Вероятно, это турецкий корабль.

