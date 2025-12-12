Россия атаковала баллистикой порт Одессы — горит иностранный корабль

В Одессе днем 12 декабря после звуков взрывов загорелось судно. Ранее Воздушные силы предупредили о летящих на город российских баллистических ракетах.
Главные тезисы
- В результате российской баллистической атаки на порт Одессы загорелось иностранное судно, о чем свидетельствуют видео из соцсетей.
- По предварительным данным, один человек получил травмы, но информации об утечке химических веществ не зафиксировано.
- Воздушные силы предупреждали о двух скоростных целях в Черноморском направлении, указав на угрозу ракетных обстрелов.
В Одесском порту горит иностранное судно после удара российской баллистикой
По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация о возможной утечке или загрязнении воздуха химическими веществами не фиксируется.
Судно загорелось во время воздушной тревоги, длившейся с 15:21 до 16:22. В этот промежуток в Одессе слышали по меньшей мере четыре взрыва.
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а затем о двух скоростных целях на Черноморск.
В соцсетях публикуют видео горящего судна. Вероятно, это турецкий корабль.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-