Россия атаковала баллистикой порт Одессы — горит иностранный корабль

В Одессе днем 12 декабря после звуков взрывов загорелось судно. Ранее Воздушные силы предупредили о летящих на город российских баллистических ракетах.

В Одесском порту горит иностранное судно после удара российской баллистикой

По предварительным данным, один человек получил травмы. Информация о возможной утечке или загрязнении воздуха химическими веществами не фиксируется.

Судно загорелось во время воздушной тревоги, длившейся с 15:21 до 16:22. В этот промежуток в Одессе слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а затем о двух скоростных целях на Черноморск.

В соцсетях публикуют видео горящего судна. Вероятно, это турецкий корабль.