Одещина очутилась под комбинированным ударом РФ — подробности

12 декабря Одесщина вновь подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке. Несмотря на активную работу ПВО, в результате применения вражеских баллистических ракет и дронов повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры. К сожалению, пострадал один человек.
Главные тезисы
- Российская ракетно-дроновая атака на Одессу нанесла ущерб гражданским портам и логистике.
- Подверглись повреждения контейнерные погрузчики в Одесском и Черноморском портах.
- Атака направлена на торговое судоходство и перевозку грузов для мировых рынков.
Россия атаковала порты Одессы и Черноморска
Россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины. В Одесском порту ранения получил работник частной компании — ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегрузчик.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, обеспечивающую перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков.
Атаки на гражданские порты должны получать четкую международную реакцию с усилением защиты судоходства и давления на страну-агрессора.
