Одещина очутилась под комбинированным ударом РФ — подробности
Одещина очутилась под комбинированным ударом РФ — подробности

Алексей Кулеба
пожар
12 декабря Одесщина вновь подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке. Несмотря на активную работу ПВО, в результате применения вражеских баллистических ракет и дронов повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры. К сожалению, пострадал один человек.

Главные тезисы

  • Российская ракетно-дроновая атака на Одессу нанесла ущерб гражданским портам и логистике.
  • Подверглись повреждения контейнерные погрузчики в Одесском и Черноморском портах.
  • Атака направлена на торговое судоходство и перевозку грузов для мировых рынков.

Россия атаковала порты Одессы и Черноморска

Россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины. В Одесском порту ранения получил работник частной компании — ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегрузчик.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Однако на борту одного из судов возник пожар. Аварийные службы локализуют возгорание, производят осмотр повреждений.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, обеспечивающую перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков.

Проводится оценка состояния объектов и судов. Необходимые восстановительные меры уже начаты во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами.

Атаки на гражданские порты должны получать четкую международную реакцию с усилением защиты судоходства и давления на страну-агрессора.

