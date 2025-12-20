Российская армия нанесла более 500 воздушных ударов по Одещине в течение недели

В течение недели российская армия атаковала Одещину более 500 раз, в основном под ударами находились объекты портовой и логистической инфраструктуры.

Россия более 500 раз атаковала Одещину в течение недели

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ситуация в Одесской области достаточно сложная. Более 500 атак за последнюю неделю разными видами вооружения. В первую очередь атакуют портовую инфраструктуру и логистику. Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий

Сегодня вице-премьер-министр находится в регионе, где в частности осмотрел поврежденный мост в Маяках, на который, по его данным, было совершено более 20 атак беспилотниками.

Прямо на наших глазах была очередная атака на мост "Шахедом", который, к счастью, не попал в здание. В целом мост атакован уже более 20 раз. Было более пяти впечатлений.

Пока на мосту работают специалисты Агентства восстановления, работы продолжаются постоянно. Пока что проезд по мосту невозможен, однако специалисты прилагают все усилия, чтобы открыть движение им в кратчайшие сроки.