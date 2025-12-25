Россия снова нанесла удары по Одещине — есть погибший и пострадавшие

Российские войска ночью атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрела известно о погибших и раненых.

Россия снова атаковала порты Одещины: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Одещина после атаки РФ

По его словам, в результате атаки повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.

К сожалению, один погибший человек — тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

Он также подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений РФ.