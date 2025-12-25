Россия снова нанесла удары по Одещине — есть погибший и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова нанесла удары по Одещине — есть погибший и пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
Российские войска ночью атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрела известно о погибших и раненых.

Главные тезисы

  • Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одещины.
  • Один человек погиб, двое пострадали.

Россия снова атаковала порты Одещины: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Одещина после атаки РФ

По его словам, в результате атаки повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.

К сожалению, один погибший человек — тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Он также подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений РФ.

