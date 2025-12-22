Ночью РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Ночью РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области — какие последствия

ДСНС Украины
пожар
Read in English
Читати українською

В ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный", там загорелись контейнеры с мукой и подсолнечным маслом.

Главные тезисы

  • Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесщины в ночь на 22 декабря.
  • Загорелись склады в порту "Южный" с маслом и мукой.

Атака РФ на порт "Южный": что известно

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Враг не прекращает удары по Одесщине. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины

По словам Кулебы, в порту "Южный" в результате вражеского удара вспыхнул пожар. Загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Работники порта вместе с профильными службами работают на месте, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Кроме того, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания, регион снабжен теплом и водоснабжением.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла два иностранных корабля у порта Южный
Россия обстреляла два иностранных корабля у порта Южный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала баллистикой порт Одессы — горит иностранный корабль
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одещины — 7 погибших, 15 раненых
Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?