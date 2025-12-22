Ночью РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области — какие последствия

В ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный", там загорелись контейнеры с мукой и подсолнечным маслом.

Атака РФ на порт "Южный": что известно

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Враг не прекращает удары по Одесщине. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики. Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины

По словам Кулебы, в порту "Южный" в результате вражеского удара вспыхнул пожар. Загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Работники порта вместе с профильными службами работают на месте, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Кроме того, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.